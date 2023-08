A Modena lavori sulla Sp17 a Portile

Sono partiti oggi mercoledì 30 agosto sulla strada provinciale 17, in un tratto compreso tra ponte Ghiotto e il centro abitato di Portile in Comune di Modena, i lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione stradale.

L’intervento, che proseguirà fino a venerdì 1 settembre è eseguito dall’impresa Emiliana Asfalti srl e per consentire l’esecuzione dei lavori, la circolazione stradale avverrà a senso unico alternato, per tutta la durata dell’intervento.

I lavori fanno parte del piano di manutenzione delle strade provinciali che prevede un investimento complessivo di oltre otto milioni e mezzo di euro sull’intera rete viaria.

La Provincia, dal 2021, ha trasferito ad Anas 127 chilometri di strade provinciali prendendo in carico un tratto di statale 12 dell’Abetone di circa 25 chilometri, con una riduzione complessiva dei chilometri in gestione che passa da 1.026 a 928 chilometri.