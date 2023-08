Tram, il Mef assegna 50 milioni di euro al Comune per gli extra costi della Linea Verde

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha assegnato 50 milioni di euro per gli extra costi della Linea Verde del tram a seguito della richiesta di finanziamento del Comune attraverso il FOI (Fondo Opere Indifferibili), dedicato agli interventi PNRR.

“Siamo soddisfatti per il riconoscimento di queste risorse, che avevamo chiesto negli scorsi mesi, per fare fronte all’incremento dei prezzi dei materiali e dell’energia – commenta l’assessora alla Nuova mobilità Valentina Orioli -. Risorse che, insieme alle modifiche al progetto della Linea Verde, ci consentiranno più agevolmente di rispettare i tempi stringenti previsti per la realizzazione delle opere PNRR. Auspichiamo che analoga possibilità venga riconosciuta anche per la Linea Rossa”.