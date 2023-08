Prosegue il progetto “Young Lab on the road”: la serie di iniziative organizzate dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Sassuolo rivolte ai più giovani.

Sono già aperte le iscrizioni per “Fiere in musica” che si svolgerà durante le prossime Fiere d’Ottobre: possono iscriversi giovani musicisti, fino ai 32 anni, per esibirsi da solisti o in gruppo in piazza Garibaldi nei pomeriggi delle prime 4 domeniche (1-8-15-22) di ottobre.

Per iscriversi è necessario compilare il modulo presente nel seguente link:

https://forms.gle/jDu92u2bAaRGT1CZ9