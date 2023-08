A Castelnovo di Sotto l’1 e il 2 settembre la festa del volontariato in piazza Prampolini

L’1 e il 2 settembre si svolgerà la festa del volontariato 2023 in piazza Prampolini a Castelnovo di Sotto. Saranno due serate a ritmo di musica dance, di canzoni italiane da ballare e cantare in compagnia de “Le notti magiche del Marabù”.

L’evento è organizzato per festeggiare i 40 anni di vita della Pubblica Assistenza & Soccorso di Castelnovo Sotto e Cadelbosco Sopra e gode del patrocinio di entrambe le amministrazioni comunali. Collaborano all’iniziativa Castelsport, gli Amatori del Birrino, Avo, Carnevale al Castlein, Meletolè 2019 e Avis.

In entrambe le serate saranno aperti, a partire dalle ore 19.30, un ristorante, una paninoteca e un bar. L’1 settembre ci si scatenerà con la musica anni ’70 e ’80 e ci sarà una grande cena su prenotazione.

“Festeggiamo la nostra associazione e i suoi 40 anni di attività. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i volontari e dipendenti, che in tutti questi anni hanno permesso alla nostra associazione di dare continuità ai propri turni e servizi – spiega il presidente Matteo Balugani – Oggi la nostra associazione è molto cambiata per diversi motivi, non possiamo dire che siano cambiati i volontari, ma la società dove non troviamo più tutti quei pensionati che in tanti anni hanno sostenuto in modo importante la nostra associazione. Ora infatti per poter continuare il nostro servizio è essenziale il contributo del personale dipendente insieme ai volontari. In tutto questo credo che la cosa più importante sia riuscire a mantenere quei servizi essenziali alla cittadinanza, in collaborazione con le istituzioni. Per fare tutto questo avremo sempre bisogno del sostegno delle istituzioni, nel difendere le nostre associazioni che rappresentano un componente importante nel nostro welfare, e allo stesso tempo un patrimonio importantissimo, di persone che vogliono continuare ad avere il loro ruolo di cittadini attivi”.