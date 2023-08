Razzia di merce per oltre 1.000 euro: carabinieri denunciano tre ladri seriali

Il loro “pedigree” lo rivela: sono un trio di presunti ladri specializzati in furti all’interno dei supermercati. Il terzetto, come rivelato dalle indagini dei carabinieri della stazione di Campagnola Emilia, avrebbe colpito anche in provincia di Reggio Emilia razziando un supermercato di Rio saliceto. Non il classico taccheggio di cui si sente parlare spesso ma furti in grande stile quelli compiuti dal terzetto che a Rio Saliceto avrebbe sottratto, durante l’orario di apertura del supermercato, un centinaio di spray Autan per prevenire le punture delle zanzare e svariati oli per corpo, causando un danno per oltre un migliaio di euro.

Per questi motivi con l’accusa di furto aggravato in concorso i carabinieri della stazione di Campagnola Emilia hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, tre cittadini rumeni tra cui un 44enne, un 24enne e una donna di 24 anni, tutti senza fissa. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini dei Carabinieri di Campagnola Emilia il terzetto lo scorso mese di luglio spacciandosi come normali clienti, avrebbe fatto ingresso nel supermercato di Rio Saliceto. La loro presenza è stata notata dal proprietario che mentre controllava gli scafali, per far sì che non mancasse nulla, notava i tre che si aggiravano sospettosamente tra le corsie. In particolare la donna teneva tra le mani una borsa grande mentre uno dei due uomini spingeva un carrello vuoto. Riscontrato in uno scafale la mancanza eccessiva di prodotti repellenti e oli per il corpo, il titolare visionava le telecamere riscontrando che i tre avevano asportato tali prodotti, dandosi alla fuga a bordo di un’autovettura di cui veniva rilevata la targa.

Un elemento importante quest’ultimo in quanto i carabinieri di Campagnola Emilia attraverso riscontri alla Banca Dati avevano modo di accertare che l’auto era in uso ai tre tutti con precedenti specifici in materia di analoghi furti nei supermercati del nord Italia. Acquisti i cartellini segnalatici dei tre presunti ladri e comparati con i volti del terzetto immortalato dalle telecamere interne mentre rubavano nel supermercato, i carabinieri di Campagnola Emilia acquisivano concordanti e univoci elementi di presunta responsabilità a carico dei tre che, alla luce dei fatti, venivano quindi denunciati alla Procura reggiana in ordine al reato di concorso in furto aggravato.