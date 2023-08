Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna attivati per uomo disperso nei boschi a Riolunato

La chiamata al Soccorso Alpino è giunta da parte dei Carabinieri di Pavullo a seguito della segnalazione della Polizia di Stato che precedentemente aveva ricevuto la chiamata dall’uomo che, in stato confusionale, non era riuscito a fornire dettagli sul luogo in cui si trovava.

I tecnici del Soccorso Alpino, grazie al lavoro svolto dalla centrale operativa del 118 che ha localizzato la chiamata, sono partiti con una squadra (in cui era presente un sanitario) per raggiungere la zona boschiva di Riolunato e prestare soccorso all’infortunato.

L’uomo, che precedentemente non era riuscito a fornire indicazioni precise poichè aveva riportato un trauma cranico oltre che alla zona lombo-sacrale, si trovava in un impluvio impervio nel fitto bosco (non visibile dall’alto). Intervento alquanto complesso quello svolto da parte degli operatori della stazione monte Cimone del Soccorso Alpino che, tramite manovre di corda e tecniche alpinistiche, sono riusciti a recuperare l’infortunato. Per l’evacuazione è stato richiesto l’intervento di EliPavullo che lo ha elitrasportato all’ospedale di Baggiovara. Sul posto erano presenti anche gli operatori del Soccorso Alpino Guardia di Finanza.

L’uomo è residente a Pavullo ed ha quarantanove anni.