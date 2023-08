Caro benzina, Urso “Accise servono per i tagli del cuneo fiscale”

CEGLIE MESSAPICA (BRINDISI) (ITALPRESS) – “Il prezzo che c’è in Italia, depurato dalle accise, è il più basso d’Europa”. Lo ha detto Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, intervenuto in collegamento durante ‘La Piazza – Il Bene Comunè, la kermesse di ‘affaritalianì organizzata a Ceglie Messapica (Brindisi). Il ministro, però, ha spiegato che “le accise servono per rendere strutturali i tagli del cuneo fiscale”. E, in merito, Urso ha criticato la mossa di Draghi di un anno fa: “Il taglio di 25 centesimi alle accise fatto da Draghi è costato un miliardo di euro ai contribuenti. Se lo dovessimo fare oggi, questo costerebbe diversi miliardi agli italiani”. Parlando infine del decreto trasparenza di qualche mese fa, il ministro ha affermato: “Il provvedimento ha avuto la sua efficacia. Oggi il consumatore può scegliere dove rifornirsi, grazie al tabellone che indica il prezzo più conveniente”. (ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma