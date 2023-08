Quattro minorenni domiciliati in struttura protetta denunciati nel bolognese: pretendevano di essere accompagnati in città

I Carabinieri della Compagnia di San Lazzaro di Savena hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, quattro minorenni stranieri, non accompagnati, tre 17enni e un 16enne, per violenza privata in concorso aggravata, poiché commessa da più persone.

È successo alle ore 14:00 del 18 agosto scorso, quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Bologna hanno ricevuto la telefonata di un educatore sociale di una comunità situata in Provincia di Bologna che chiedeva aiuto. All’arrivo dei Carabinieri, l’educatore, 43enne italiano, ha riferito che qualche minuto prima era stato aggredito verbalmente, unitamente alla sua collega, 32enne italiana, da quattro ragazzi domiciliati nella struttura che, approfittando della libera uscita, avevano preteso di essere accompagnati in macchina in città, poiché avevano perso l’autobus per andare a Bologna. Infastiditi dal rifiuto dei due educatori che stavano andando via da soli, i quattro giovani hanno chiuso il cancello della comunità e si sono alterati al punto da costringere i due adulti a rifugiarsi negli uffici della struttura in attesa dei Carabinieri. All’arrivo dei militari, i quattro minorenni si erano già allontanati arbitrariamente dalla struttura.