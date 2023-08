Infortunio sul lavoro in una azienda di Sant’Ilario: operaio ferito

Un infortunio sul lavoro si è verificato questa mattina intorno alle ore 9.00 in un’azienda meccanica di Sant’Ilario d’Enza, dove un operaio 29enne è rimasto ferito dopo essere stato colpito da una lastra d’acciaio trasportata su un muletto condotto da un altro dipendente.

L’operaio è rimasto lievemente ferito riportando un taglio al polpaccio motivo per cui è stato condotto presso l’ospedale Franchini di Montecchio Emilia per le cure del caso. Sull’esatta dinamica dei fatti sono in corso gli accertamenti da parte della Medicina del lavoro.