Dall’Eurovolley ai Mondiali di volo a vela, dalla Granfondo Matildica di ciclismo al Campionato europeo under17 di hockey a rotelle: dal 27 agosto nuovi appuntamenti in regione

Hockey su pista, granfondo, volo a vela e pallavolo: è un fine agosto all’insegna del grande sport per l’Emilia-Romagna.

Sono quattro le manifestazioni sportive in programma da domenica 27 agosto sul territorio, da Pavullo nel Frignano a Casalecchio di Reno, passando per Correggio e Reggio Emilia, che richiamano tifosi e appassionati da tutto il mondo. E fanno tutte parte del calendario di eventi promosso dalla Regione Emilia-Romagna.

Il programma

Da domenica 27 agosto l’aeroporto “G.Paolucci” di Pavullo ospita, dopo l’edizione del 2019, la “champions league” del volo a vela. Infatti, i 20 migliori alianti al mondo, provenienti da otto Paesi (Polonia, Inghilterra, Olanda, Italia, Germania, Francia, Repubblica Ceca e Slovenia), si sfideranno nell’11^ campionato mondiale di volo a vela FAI – Final Grand Prix, uno tra i più importanti appuntamenti sportivi a livello internazionale. Al mattino, dopo la verifica delle condizioni meteo, sarà determinato il percorso di gara. Le premiazioni sono in programma il 2 settembre in piazza Montecuccoli.

Sempre domenica 27 agosto, appuntamento a Reggio Emilia con la 51esima edizione della Granfondo Matildica di ciclismo. La prova di qualificazione al Campionato del Mondo Uci Granfondo World Series è una delle dieci granfondo che si disputano in Emilia-Romagna, un evento in cui lo sport diventa anche uno strumento di scoperta e promozione del territorio come racconta lo speciale “Pedalando lungo le strade dell’Emilia-Romagna” (https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/approfondimenti/2023/maggio/alla-scoperta-delle-granfondo).

Sono 1.100 i ciclisti al via, provenienti da 19 Paesi. Due i percorsi riservati ai partecipanti alla prova di qualificazione a cui possono accedere anche gli agonisti tesserati per enti di promozione sportiva, che possono scegliere anche un terzo percorso, più breve, dedicato invece solo ai cicloturisti.

Lunedì 28 agosto, invece, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno cerimonia inaugurale e prima partita per i Campionati europei maschili di pallavolo con la sfida tra Italia e Belgio. La Nazionale di Ferdinando De Giorgi, campione in carica e detentrice anche del titolo mondiale, apre il torneo che proseguirà fino al 16 settembre in Italia, Bulgaria, Israele e Macedonia del Nord.

Infine, un ritorno e una novità per l’hockey su pista in Emilia-Romagna. Torna, infatti, dopo cinque anni a Correggio il Campionato europeo under 17 maschile.

E’ una novità assoluta, invece, il torneo femminile, che si disputerà in contemporanea.

Dal 28 agosto si contenderanno, infatti, il titolo otto nazioni per i ragazzi (Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Germania, Inghilterra, Svizzera e Andorra) e cinque per le ragazze (Italia, Portogallo, Francia, Germania e Inghilterra).

Le finali sono in programma il 2 settembre. Dalle ore 10, ogni due ore, sarà possibile seguire gli incontri al palasport “Dorando Pietri” di Correggio.

Inoltre, tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Youtube della Fisr – Federazione Italiana Sport Rotellistici.