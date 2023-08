Sequestrati dalla Polizia di Stato oltre 3 etti di stupefacente in zona Campo di Marte 2

Il 18 agosto scorso, gli operatori della Questura reggiana, con l’ausilio del personale del locale Reparto Prevenzione Crimine, nell’ambito di servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore Maggese, hanno dato riscontro a plurime segnalazioni dei cittadini che indicavano movimenti sospetti presso il parco denominato “Campo di Marte 2”.

Alla vista degli equipaggi della Polizia di Stato un giovane si allontanava di corsa, lasciando sulla panchina un telefono ed un mazzo di chiavi. Il ragazzo, classe 2003, veniva riconosciuto in quanto recentemente tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio, ed attualmente sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora in città. Si procedeva quindi alla perquisizione dell’alloggio in sua disponibilità.

In un pensile della cucina, venivano rinvenuti e sequestrati 2 panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di grammi 194,46 lordi; altri 3 pezzi di sostanza stupefacente del tipo hashish, avvolti in cellophane trasparente del peso di grammi 87,91 lordi; 3 bustine in plastica, con chiusura ermetica, contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso di grammi 9,13 lordi; 15 involucri in cellophane termosaldati contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso di grammi 90,42 lordi.

Sulla scorta di quanto rinvenuto il giovane veniva deferito all’Autorità per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Un’operazione, quest’ultima, che evidenzia ancora una volta l’importanza delle segnalazioni effettuate alla Questura da parte dei cittadini.