Questa sera Palazzo Re Enzo sarà illuminato con i colori della bandiera Ucraina

“Per la giornata dell’indipendenza dell’Ucraina abbiamo voluto rinnovare alla popolazione ucraina tutta la nostra vicinanza. Questa sera Palazzo Re Enzo sarà nuovamente illuminato con i colori dell’Ucraina come gesto di solidarietà e vicinanza ad una popolazione ancora martoriata dalla guerra.

Il sindaco Lepore ha voluto inviare una lettera al sindaco di Kharkiv, città gemellata con Bologna, con la quale sin dall’inizio dell’invasione siamo in contatto e per la quale ci siamo fatti promotori di diverse azioni di solidarietà. Al sindaco Igor Terekhov, il nostro Sindaco ha rinnovato l’auspicio e l’impegno della nostra comunità per cercare una soluzione di pace, che vede impegnato anche il nostro Arcivescovo Zuppi, inviato di Papa Francesco per cercare una soluzione diplomatica.

L’augurio che abbiamo inviato a Kharkiv è quello di continuare a costruire insieme ponti di cooperazione, scambi culturali e comprensione reciproca. Le nostre città condividono l’aspirazione comune alla pace e al progresso, e siamo fiduciosi che i nostri sforzi congiunti ci porteranno verso questi obiettivi condivisi. Continuiamo a lavorare per la Pace insieme”.