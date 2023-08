Medicina: 16enne insofferente al controllo aggredisce un carabiniere

I Carabinieri della Tenenza di Medicina, hanno denunciato un 16enne italiano alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna per resistenza a un pubblico ufficiale e lesione personale. E’ successo nella giornata del 22 agosto scorso, durante un controllo dei Carabinieri che stavano eseguendo in una zona di Medicina che in passato era stata segnalata per la presenza di soggetti dediti al consumo e allo spaccio di droga.

Alla vista di un gruppetto di ragazzi che si stavano aggirando con fare sospetto, i Carabinieri si sono avvicinati e quando si sono accorti che l’aria circostante era caratterizzata da un odore simile a quello prodotto dal fumo delle sostanze cannabinoidi, li hanno invitati a esibire i documenti. Uno dei giovani si è innervosito e i Carabinieri, sospettando che stesse nascondendo delle sostanze stupefacenti, lo hanno identificato e perquisito.

Il ragazzo, però, non ha gradito l’iniziativa dei Carabinieri ed ha reagito impedendo al militare di svolgere le proprie funzioni e nel farlo gli ha torto tre dita della mano destra, urlandogli contro: “Ti faccio perdere il posto di lavoro! Ti faccio licenziare! Non sai chi sono io! Io ti mando a fare il muratore!”. Il Carabiniere si è recato al Pronto Soccorso di Budrio dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di 5 giorni per “trauma distrattivo al 3°, 4° e 5° dito della mano destra”.