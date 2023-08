Lavori alla rotatoria di piazza Vittorio Emanuele II a Campogalliano

In centro a Campogalliano sono in corso, in questi giorni, i lavori di sistemazione dell’area intorno alla rotatoria di piazza Vittorio Emanuele II. E’, infatti attivo un piccolo cantiere che per circa due settimane interesserà la piazza centrale del paese per creare una nuova corsia ciclabile che, collegando via Garibaldi e via Roma, due delle strade principali del centro, permetterà di non dover passare in bici sulla rotatoria e le sue ‘canaline’. L’Amministrazione ha accolto la richiesta di molti cittadini, perlopiù ciclisti di una certa età, che lamentavano scomodità e pericolo dovuti all’attraversamento delle ‘canaline’ e quella dei commercianti di fare i lavori in agosto.

“Crediamo – spiega la sindaca Paola Guerzoni – che sia un segno di attenzione per le tantissime persone non più giovani che vanno in bici. Allo stesso tempo abbiamo voluto tutelare i commercianti presenti nel tratto interessato, anticipando i tempi programmati in queste settimane agostane per far sì che il cantiere fosse chiuso prima dell’apertura delle scuole”. La conclusione dei lavori è, infatti, prevista per i primi di settembre.

Va comunque sottolineato che il marciapiede resterà sempre aperto, non verrà mai chiuso, e le strade interessate sono percorribili anche durante i lavori. I negozi sono tutti aperti e accessibili. Anche i parcheggi temporaneamente occupati dalle esigenze di cantiere verranno recuperati al termine dei lavori, tutti tranne uno solo, che l’Amministrazione sta già valutando di recuperare più avanti.

Più nel dettaglio l’intervento comporterà lo spostamento di alcune delle aiuole, allargando così l’area utile davanti ai negozi e ottenendo lo spazio per la nuova corsia ciclabile, la sostituzione della fontana inattiva da tempo con un’aiuola in più e una nuova collocazione del portabiciclette in modo da non ostacolare col parcheggio selvaggio delle due ruote il passaggio pedonale.