La cena con delitto dell’Avis provinciale: il giallo è servito

Crimini, misteri e buona tavola sono gli ingredienti della “Cena con Delitto”, l’appuntamento col brivido che torna, dopo il felice debutto dello scorso anno, mercoledì 13 settembre al ristorante “Ciao Mare” all’ interno della Festa de l’Unità di Modena. Promossa dall’Avis Provinciale di Modena , che come da tradizione è presente anche quest’anno alla Festa tutte le sere con la Pesca Gigante, la cena coinvolgerà i commensali divisi in squadre nella soluzione di un intricato caso mettendo alla prova le loro abilità investigative.

Saranno gli attori della compagnia Cicuta ad animare il gioco di indagine, interpretando fra una portata e l’altra situazioni, personaggi, intrecci ed indizi fino a proclamare vincitrice la squadra che per prima avrà risolto il giallo. Per la parte gastronomica sarà poi possibile scegliere per ciascuna sera tra due menu proposti dal ristorante, uno di terra a 35 euro e uno di mare a 40 euro.

Per partecipare alla Cena con Delitto è necessario prenotarsi entro l’ 11 settembre scansionando l’apposito Qr Code o telefonando ai numeri 059 3684909 o 059 3684910. In ogni caso le iscrizioni si chiuderanno una volta raggiunto il numero massimo di 100 partecipanti. L’ invito alla cena con delitto è rivolto a tutti, donatori e non donatori, e a chiunque voglia trascorrere una serata insolita di emozioni e divertimento nel segno della solidarietà.