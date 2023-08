European Youth Lifesaving Championships,: Andrea Dallari azzurro europeo! 3 ori 2 argenti e 1 bronzo

I campionati europei junior in corso in Polonia hanno proposto uno straripante Andrea Dallari. Iniziati il 20 agosto, le prime giornate di nuoto disputate in piscina gli azzurri comandare la classifica generale con un notevole contributo del portacolori di Maranello Nuoto.

Dopo l’inatteso argento nella prova SERC di apertura, Dallari vince in 11”83 uno storico oro nel line throw con il gardesano Diego Ferrari.

Titolo solo sfiorato nelle prove individuali: dopo il miglior tempo centrato nelle qualifiche, nel superlifesaver tocca la piastra 2°, battuto di un soffio dal tedesco Hofman, quindi chiude centrando il bronzo nei 100 torpedo preceduto dal francese Duranger autore del WR di categoria e di 3 centesimi dal polacco Kosowski

E’ però nelle prove di staffetta che Dallari fornisce la prestazioni che fanno la differenza. L’oro nella 4×25 manichino chiusa da Dallari in 1’08”88 con Diego Ferrari, Andrea Borona e Matteo Belloli registrano il nuovo record mondiale junior.

Il titolo arriva anche con la 4×50 ostacoli. Un diverso quartetto lanciato da Giovanni Mastrorilli con Belloli e Borona nelle frazioni interne e come sempre con Andrea in quarta frazione si dimostra vincente precedendo in 1’43”38 i polacchi padroni di casa con la Spagna sul gradino basso del podio.

La seconda parte dei campionati sposta le squadre sulle spiagge del mar Baltico a Międzyzdroje per le prove oceaniche che, dopo la giornata di pausa e gli allenamenti di prova, ritrova l’Italia in testa dopo 20 gare con 505 punti sulla Germania pericolosa a quota 434 e l’inattesa Spagna con 399 punti.