Il cordoglio della Provincia di Reggio Emilia per la scomparsa del geometra Franco Pecorini

Anche la Provincia di Reggio Emilia, ed in particolare la Commissione provinciale Valori agricoli medi, esprime il proprio cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia per la scomparsa del geometra Franco Pecorini.

“Negli anni della sua presenza come stimato membro, tutti ne hanno potuto apprezzare tanto lo spessore umano e l’affabilità, quanto la competenza professionale, connotata da una profonda conoscenza della scienza estimativa e da un’esemplare correttezza deontologica”, dichiara Claudia Dana Aguzzoli, presidente della Commissione a cui “mancheranno l’uomo e il professionista, ma rimarranno un vivo ricordo e la riconoscenza per l’esempio che ci lascia in eredità”.

Titolare di uno studio di geometri a Boretto, dove abitava, negli anni Novanta Pecorini era stato anche vicesindaco e assessore all’Urbanistica nel Comune rivierasco ed autore di vari importanti progetti, tra cui la ricostruzione della cupola della basilica, crollata nel 1988.