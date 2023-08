Papa “Mai usare il nome di Dio per incitare all’odio e alla violenza”

ROMA (ITALPRESS) – “Rinnovo l’appello a cessare di strumentalizzare le religioni per incitare all’odio, alla violenza, all’estremismo e al fanatismo e a smettere di usare il nome di Dio per giustificare atti di omicidio, di esilio, di terrorismo e di oppressione”. Lo scrive su X (ex Twitter) Papa Francesco, in occasione della Giornata internazionale per la commemorazione delle vittime di atti di violenza su basati religiosa o di credo.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).