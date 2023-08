Maranello, manutenzione programmata della rete idrica in via Terra delle Rosse

Per consentire un intervento di manutenzione programmata alla rete idrica, giovedì 24 agosto dalle 9 alle 17 verrà sospesa la distribuzione dell’acqua in via Terra delle Rosse a Maranello. L’intervento migliorerà ulteriormente le prestazioni del servizio, garantendone continuità ed efficienza, e contribuirà a ridurre le perdite sulla rete.

Hera assicura che conterrà al minimo i tempi dell’intervento, programmato nel periodo estivo proprio per ridurre l’impatto sulle utenze. Nel corso dei lavori potrebbero verificarsi variazioni di pressione e temporanei intorbidimenti dell’acqua, che resta comunque potabile dal punto di vista chimico e batteriologico.

Per informazioni è possibile contattare il Pronto Intervento al numero 800 713 900, attivo tutti i giorni 24 ore su 24.