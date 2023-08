Laboratori Steam per ragazzi e ragazze al Centro Giovani di Maranello, gratuiti e su iscrizione

Torna a Maranello l’appuntamento con i laboratori Steam, acronimo di Science Technology Engineering Art Mathematics, il metodo di apprendimento interdisciplinare sviluppato con l’obiettivo di avvicinare i giovani alle discipline matematiche e scientifiche.

Il Comune di Maranello propone nei prossimi giorni i laboratori Steam di fine estate, organizzati presso il Centro Giovani di Maranello in Via Vignola 79 a partire dal lunedì 28 agosto. I laboratori sono gratuiti, possono iscriversi ragazzi e ragazze dai 10 ai 14 anni residenti e non nel comune di Maranello. I laboratori scientifici si svolgono lunedì 28 agosto 2023 dalle 17.30 alle 19.00 e lunedì 4 e 11 settembre 2023 dalle 17.30 alle 19.00, quelli di teatro mercoledì 30 agosto dalle 17.30 alle 19.00, lunedì 11 settembre dalle 16.00 alle 17.30 e mercoledì 13 settembre dalle 17.30 alle 19.00. Informazioni sul sito del Comune e al numero 0536 240042.