Dal 28 agosto, ad Albinea, via alle iscrizioni per la scuola di italiano per stranieri

A partire dal 28 agosto apriranno le iscrizioni ai corsi di italiano per stranieri che si terranno nella sede della scuola di Italiano di via Morandi ad Albinea.

Il servizio di alfabetizzazione rivolto ad adulti stranieri è organizzato dal C.P.I.A. Reggio Sud (Ministero Istruzione Università Ricerca), in collaborazione con il Comune di Albinea e l’Unione Colline Matildiche.

I corsi sono finalizzati al conseguimento dei Livelli A1 e A2 del Quadro Comune Europeo con almeno 8 anni di scuola nel paese di origine; B1 che sarà attivato in subordinazione dei livelli inferiori e di alfabetizzazione per chi non ha frequentato o completato le scuole nel paese di origine.

I corsi sono gratuiti. Le iscrizioni avverranno su modulo cartaceo.

Le iscrizioni si registreranno all’Ufficio scuola del Comune al primo piano del municipio (telefono 0522.590227) il lunedì dalle ore 9 alle ore 12, il giovedì dalle ore 9 alle ore 12 (su appuntamento) e il martedì dalle ore 15 alle ore 17 (su appuntamento).

La scuola di italiano si trova in via Morandi 9 ad Albinea negli spazi della biblioteca al primo piano.