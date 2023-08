Scuola di Europa: il Comune di Jesi si avvale della consulenza e dell’assistenza tecnica del Comune di Modena

Il Comune di Jesi in provincia di Ancona va a scuola di Europa ed è il 54esimo ente locale in Italia che si avvale della consulenza e dell’assistenza tecnica del Comune di Modena per aprire un proprio Ufficio Europa, dotarlo di personale competente e accedere così alle opportunità di finanziamento che l’Unione europea mette a disposizione dei Comuni.

Nelle scorse settimane l’accordo di collaborazione è stato approvato dalla Giunta su proposta dell’assessora con delega a Europa e Cooperazione internazionale Anna Maria Lucà Morandi. L’attività di consulenza è fornita dall’ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi del Comune, una struttura che fa parte della Direzione generale dell’ente, con un corrispettivo di 7.500 euro.

Con i 54 Accordi stipulati dal 1999 a oggi con enti locali e istituzioni di diverse regioni italiane (molti modenesi ed emiliani, ma anche le città di Padova, Trento, Bergamo o le Province di Alessandria, Latina e Macerata) nelle casse comunali sono entrati oltre 400 mila euro.

L’Accordo con Jesi prevede un’attività di 18 mesi per servizi di informazione, orientamento e assistenza tecnica forniti dagli specialisti modenesi, con attenzione anche alla sensibilizzazione della struttura comunale sulle opportunità offerte dalla Ue.

L’informazione e la conoscenza sono risorse indispensabili e decisive per il successo delle candidature ai finanziamenti europei e l’Ufficio Europa del Comune di Modena ha sviluppato percorsi specifici per mettere la propria esperienza al servizio degli altri enti locali. L’assistenza, come spiegano gli operatori del servizio, consiste in attività di formazione e addestramento del personale che sarà dedicato all’Ufficio Europa, di orientamento degli amministratori, di informazione sulle opportunità e sui finanziamenti europei e di assistenza alla progettazione e alla gestione dei contributi intercettati. Negli ultimi anni, inoltre, si è aggiunta anche l’attività di collaborazione nel processo di selezione del personale che sarà assunto per essere dedicato a queste mansioni nel Comune, con l’obiettivo di individuare figure competenti e adeguate.

L’Ufficio progetti europei del Comune di Modena è stato istituito nel 1995 con il duplice obiettivo di intercettare risorse europee per i diversi settori dell’Amministrazione e inserire l’ente in un circuito di relazioni internazionali. L’Ufficio ha consolidato negli anni al proprio interno una serie di competenze specifiche in merito alle opportunità e ai diversi programmi di finanziamento europei che interessano gli enti locali (dai Fondi strutturali ai fondi a gestione diretta della Commissione europea) con l’obiettivo di intercettare risorse a sostegno dei progetti strategici dell’amministrazione.

L’esperienza sviluppata è stata decisiva nella definizione del programma Next Generation Modena che è alla base dei progetti candidati dal Comune per ottenere i contributi del Piano nazionale di ripresa e resilienza: dal Pnrr sono già stati assegnati fondi per 77 milioni di euro.