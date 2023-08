Scandiano: sedie e bicchieri volano nella rissa tra coppie di fidanzati

Si trovavano seduti in due diversi tavolini della distesa di un bar, quando le due donne per futili motivi hanno incominciato dapprima a scambiarsi offese per poi passare allo scontro fisico. L’intervento di uno dei fidanzati in difesa della sua ragazza ha conseguentemente scatenato anche dell’altro uomo, per cui si è passati alla rissa vera con sedie del bar che volavano nel tentativo di colpire la controparte e addirittura bicchieri infranti con i cocci di vetro utilizzati per minacciare. Il barista, che invano ha tentato di portare le parti alla calma, è stato quindi costretto a chiedere l’intervento di una pattuglia dei carabinieri della Tenenza di Scandiano, i quali non riuscivano a calmare le parti che cercavano continuamente di colpirsi vicendevolmente.

È stato necessario l’intervento in forze di altri militari di rinforzo giunti dalla stessa tenenza di Scandiano e degli agenti della Polizia Locale dell’Unione Tresinaro Secchia per riuscire a calmare gli animi ed evitare ulteriori scontri.

Per questi motivi, i carabinieri della tenenza di Scandiano hanno denunciato in stato di libertà alla Procura reggiana un 40enne e la sua fidanzata 28enne abitanti a Scandiano, unitamente a un 54enne di Scandiano e la sua compagna 47enne residente a Reggio Emilia, in ordine al reato di concorso in rissa. Il relativo procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

