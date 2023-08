Poviglio, Casina e Casalgrande, in occasione della festività del Santo Patrono sarà attivata la Guardia Medica straordinaria per i Medici di Medicina Generale e per i Pediatri. Il servizio funzionerà dalle ore 8 alle ore 20.

Patrono CASALGRANDE e CASINA: 24 agosto

Patrono POVIGLIO: 25 agosto

Per richiedere il Servizio di Guardia Medica occorre chiamare il numero verde 800 23 11 22.