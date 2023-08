Nuova area camper a Scandiano

Scandiano avrà una nuova area di sosta per i camper, collegata direttamente al centro abitato dal sentiero ciclopedonale del Tresinaro. Il piazzale attrezzato sarà adiacente al parco pubblico “Antonino Caponnetto”, e si andrà ad aggiungere al parcheggio già predisposto alla periferia sud-ovest del paese, che ha un accesso diretto da Via Pedemontana, ma nessun collegamento con il centro.

“Dalla nuova area attrezzata, che sorgerà a sud di via della Passerella, sarà possibile raggiungere il centro a piedi o in bicicletta in pochi minuti, – ha dichiarato l’assessore Claudio Pedroni – al riparo dai pericoli della strada.”

Presto i tanti camperisti che transitano nella zona troveranno tre piazzole a loro riservate, dotate di scarichi separati per le acque grigie e nere e di allacciamenti ad acqua ed elettricità.

“La nostra speranza – aggiunge il sindaco Matteo Nasciuti – è che la nuova struttura aumenti le possibilità, per gli amanti del turismo all’aria aperta, di scoprire il nostro territorio, che è stato messo in risalto grazie al passaggio del Giro d’Italia lo scorso maggio. Crediamo in un turismo slow e sostenibile, che esplora nuove destinazioni al di fuori dei percorsi convenzionali, per scoprire un’area ricca di bellezze paesaggistiche, proposte culturali ed esperienze enogastronomiche.”