Ancora segnalazioni in merito all’abbandono di rifiuti

“In questo momento ci sono 36 gradi: non ci si può avvicinare ai bidoni per la puzza! Questo scempio è attaccato alla cancellata di una abitazione privata – ci fa sapere una cittadina sassolese, siamo in via Mazzini zona residenziale Ventaglio – Da quando è iniziata questa nuova raccolta – aggiunge – non ho mai visto la zona priva di rifiuti abbandonati. Direi che qualcosa non funziona e non ha funzionato, compresa la testa di cittadini incivili! Non occorre aggiungere altro”.

Nei giorni scorsi una segnalazione analoga era arrivata da via Brigata Alpina Julia.