Delmastro “Legge anti femminicidi si può approvare in 15 giorni”

ROMA (ITALPRESS) – “C’è una proposta di legge alla Camera che prevede l’avocazione della Procura generale di fronte all’inattività dei pm che, in casi come l’ultimo, può essere fatale”. Lo ha detto il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, in un’intervista a Repubblica. “Se in Parlamento maggioranza e opposizione riconoscono l’urgenza delle nuove misure, le commissioni possono approvarla in 15 giorni, tutto l’iter si esaurisce in due mesi” aggiunge. “Gli strumenti per reagire ci sono già oggi, ma bisogna muoversi con estrema rapidità, perchè la cronaca dimostra che c’è una progressione criminosa pazzesca”, conclude il sottosegretario.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma