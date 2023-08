L’Antica Fiera dei Tori ospita gli sbandieratori

Quest’anno nel tradizionale weekend della Fiera dei Tori dall’8 al 10 settembre a Cavriago si terrà la 42^ Parata Nazionale della Bandiera della Lega Italiana Sbandieratori organizzata e promossa dall’Associazione Musici e Sbandieratori Contrada Monticelli.

In piazza Zanti saranno organizzati tre giorni di competizioni tra i vari gruppi storici partecipanti, suddivisi per specialità.

Per quanto riguarda gli Sbandieratori, le specialità sono Singolo Tradizionale, Coppia Tradizionale, Piccola Squadra e Grande Squadra.

I Musici suonano in accompagnamento a queste specialità ed inoltre hanno una specialità a loro riservata, chiamata Assolo Musici.

Ogni gruppo è caratterizzato da costumi storici e colori ispirati a storia e personaggi del proprio territorio, e partecipa alle varie competizioni con il proprio stile e le proprie peculiarità inserite all’interno del regolamento tecnico generale.

Oltre a premiare i vincitori per singole specialità al termine della 3 giorni sarà premiato il gruppo Campione d’Italia, ossia quello che avrà raggiunto il maggior punteggio nella classifica combinata.

Domenica 10 settembre la Parata farà da cornice alla Fiera dei Tori che qualche cavriaghese già chiama simpaticamente Fiera degli SbandieraTori, secondo la ben nota propensione cuariaghina a giocare con le parole senza mai mancare di rispetto alla tradizione.

Le vie del centro ospiteranno i banchi del mercato, il calcio in salita in via Rivasi, mentre in piazza Benderi la Proloco “Quariegh” organizzerà la Festa Romagnola con Ballo Liscio e con gli Schioccatori di fruste Romagnoli.

Non mancherà per la gioia dei più piccoli il Luna Park in piazzale Govi già da venerdì 8 fino a martedì 12 settembre.

Sarà possibile seguire il programma dettagliato della tre giorni sul sito del Comune e sulla pagina Facebook curata dal Comune di Cavriago “Da fiera a fiera”.

“Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di Marco Balderi, Presidente dell’Associazione Musici e Sbandieratori della Contrada Monticelli di ospitare la Parata Nazionale della Bandiera” dichiara il Vice Sindaco Matteo Franzoni “Questo evento porterà a Cavriago centinaia di sbandieratori da tutto il territorio nazionale, ci permetterà di ospitare uno spettacolo che è sintesi di tradizione, spettacolo e agonismo: si tratta infatti di una vera e propria competizione che è anche una appassionante esibizione per i non addetti ai lavori, per i bambini come per gli adulti. Conto sulla calorosa accoglienza dei cavriaghesi. Ringrazio Proloco Quariegh e gli Alpini di Cavriago per la consolidata collaborazione nell’organizzazione di eventi”.