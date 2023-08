Lavori all’acquedotto agro-industriale, servizio idrico interrotto per alcune aziende del distretto ceramico

Una quarantina di utenze del settore agro-industriale nei comuni di Sassuolo, Fiorano Modenese e Formigine – alimentate dalla rete allacciata all’acquedotto di Tressano (Reggio Emilia) – da lunedì 21 agosto e per tutta la settimana saranno senz’acqua.

Lo comunica il Gruppo Hera, che gestisce la rete idrica sui territori e che ha già avvisato gli interessati. La temporanea sospensione della fornitura idrica si renderà necessaria per consentire al gestore dell’impianto di Tressano (che non fa parte del Gruppo Hera) di effettuare lavori di manutenzione straordinaria sulle linee di filtrazione e un intervento sulla dorsale principale per sostituire un tratto di tubazione ammalorata.

In particolare, la fornitura idrica alle utenze, per lo più aziende del settore ceramico, verrà interrotta dalle ore 8 di lunedì 21 agosto alle ore 23 di domenica 27 agosto. Nessuna interruzione del servizio, invece, per tutte le utenze, privati e aziende, servite dall’acquedotto civile.