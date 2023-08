Indetta la gara per la riqualificazione della Paggeria

La Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico ha pubblicato, all’Albo Pretorio dell’Unione, la gara a procedura telematica aperta per l’appalto dei lavori inerenti al riuso e alla rifunzionalizzazione dell’Antica Paggeria, per la realizzazione di un centro civico, attività culturali per giovani e sale studio. L’appalto è finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.

L’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 16 del giorno 30/08/2023 a pena di irricevibilità. La Piattaforma SATER non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta. L’apertura delle buste relative alla documentazione amministrativa avverrà il giorno seguente, giovedì 31 agosto.

É possibile ottenere chiarimenti sulla procedura mediante la proposizione di quesiti scritti inviati tramite SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide, da inoltrare entro le ore 23:59 del 23/08/2023 in via telematica attraverso la sezione riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma.