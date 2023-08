In auto con la droga: 20enne arrestato dai carabinieri a San Cesario sul Panaro

Nella tarda serata del 17 agosto, i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia, nel corso di un servizio di prevenzione e vigilanza del territorio, hanno proceduto al controllo di un’utilitaria alla guida della quale veniva identificato un 20enne del posto. Dopo il controllo dei documenti di guida e di circolazione, i militari hanno sottoposto a perquisizione l’autovettura e il conducente.

Sul tappetino lato passeggero anteriore è stato recuperato un pezzetto di hashish dal peso di 5 grammi, mentre nella tasca dei pantaloni indossati dal giovane sono stati rinvenuti due panetti della stessa sostanza del peso complessivo di 140 grammi.

L’attività di ricerca è stata estesa anche all’abitazione del 20enne: nella sua camera da letto sono stati sequestrati altri 50 grammi di hashish, 0,3 grammi di MDMA, oltre alla somma in contanti di Euro 440. La droga e il denaro sono stati sottoposti a sequestro penale: il giovane è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Questa mattina il 20enne è stato presentato davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo. L’arresto è stato convalidato ed è stata applicata nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.