Giacobazzi, lunedì 21 agosto il raduno a Collegarola

Tante novità in vista per il Giacobazzi Modena Rugby, che lunedì 21 agosto si ritrova all’impianto di Collegarola per l’inizio della preparazione.

Dopo aver accarezzato il sogno il sogno promozione nella scorsa stagione, conclusa con un bilancio di 15 vittorie e sole 3 sconfitte in 18 gare disputate, i biancoverdeblù si ritroveranno agli ordini di coach Andrea Rovina per tentare nuovamente la scalata in serie A.

Ad affiancare il tecnico viadanese ci sarà Antonio Mannato, già nello staff del Giacobazzi Under 19, promosso allenatore della mischia. Giocatore di alto livello con le maglie di GranParma, Rugby Reggio e Nazionale Italiana, Mannato prende il posto di Luigi Faraone, che per motivi personali ha deciso di lasciare l’incarico. A completare lo staff, il preparatore atletico Gabriele Bettini, il nuovo video analyst Manuele Tirelli e l’assistant coach Luca Bigi, tallonatore delle Zebre Rugby e dell’Italrugby.

L’altra grande novità della stagione è il ritorno della squadra Cadetta, che sarà guidata in panchina dall’ex tecnico dell’Under 19 Gianluca Guareschi, affiancato da Simone Serri.

“Cambia il gruppo di lavoro, ma non cambiano le nostre ambizioni – precisa Andrea Rovina, head coach del Giacobazzi Modena Rugby –. Un ringraziamento particolare a Luigi Faraone, che in questi anni è stato un collaboratore prezioso e un fattore determinante per la crescita del gruppo. Al suo posto abbiamo scelto Antonio Mannato, che tanto bene ha fatto con l’Under 19, uomo di rugby di grande esperienza e carica emotiva, siamo sicuri darà ulteriore impulso allo sviluppo della mischia. Sulla stagione che verrà, possiamo solo confermare la volontà di consolidare quanto di buono fatto lo scorso anno. Sulla carta il girone è più equilibrato rispetto allo scorso anno nella parte alta, le più attrezzate sono Romagna, Bologna e Colorno B, poi ci siamo noi: servirà fare tesoro dell’esperienza maturata, ridurre al massimo gli errori e provare a giocarcela fino in fondo”.

Già definito il programma del precampionato: dall’8 al 10 settembre i biancoverdeblù saranno in ritiro a Cesenatico e il 9 settembre squadra A e squadra B giocheranno rispettivamente con Romagna e Ravenna, il 16 settembre test match con Pieve di Cento, il 23 settembre presentazione ufficiale della squadra e doppia sfida con Cus Genova e Faenza.