Sei case editrici ospiti dello stand regionale alla Fiera nazionale della Piccola e Media Editoria di Roma

Sei piccoli editori emiliano-romagnoli saranno ospiti dello stand istituzionale della Regione Emilia-Romagna presso la Fiera nazionale della Piccola e Media Editoria “Più Libri Più Liberi”, in programma a Roma dal 6 al 10 dicembre 2023.

La Giunta Regionale ha approvato il bando per la partecipazione, consultabile a questa pagina. Le domande potranno essere presentate da oggi, 17 agosto, fino al 15 settembre.

La Regione si farà carico delle spese di iscrizione alla Fiera, comprese quelle degli editori ospiti, nonché degli oneri di affitto, allestimento e gestione dello stand, mentre le case editrici ospiti dovranno incaricarsi, anche in condivisione tra loro, del trasporto e della vendita dei volumi.

Importante evento da più di vent’anni per gli appassionati della lettura, grazie a un ricco calendario di incontri con gli autori e performance, per gli addetti ai lavori la Fiera costituisce non solo un’occasione di contatto diretto con il pubblico, ma anche un’opportunità di scambio professionale e sviluppo di collaborazioni con altri soggetti della filiera editoriale.

La presenza dello stand dell’Emilia-Romagna presso le maggiori manifestazioni italiane del settore (alla fiera romana si è aggiunto quest’anno il Salone di Torino) è parte degli interventi sviluppati nell’ambito della legge regionale “per la promozione e il sostegno dell’editoria del libro”, che si propone di valorizzare un importante segmento, forte di quasi 200 realtà imprenditoriali, delle industrie culturali e creative del territorio.