Riqualificazione del parco di via Villa Emma a Formigine

I parchi sono luoghi di aggregazione, svago e inclusione sociale fondamentali nel percorso di crescita dei bambini. Dopo l’avvio dei cantieri nel parco di Villa Sabbatini e nel parco della Resistenza, anche il parco di via Villa Emma a Formigine e quello di via Vedriani a La Bertola si arricchiscono di nuovi giochi.

Nel parco di via Villa Emma a fine estate partirà un cantiere di riqualificazione per dare vita a un’area gioco completa di pavimentazione antitrauma, altalene nuove e giochi inclusivi e sostenibili. L’area sarà realizzata a tema bosco per proseguire il lavoro iniziato dai residenti del quartiere che hanno “adottato” il parco effettuando in questi anni diverse piantumazioni e curando siepi fiorite per tutelare la biodiversità. I lavori si inseriscono in un piano di intervento da 150mila euro che comprende anche l’installazione dell’area attrezzata nel parco Campi Macri di Magreta e della palestra all’aperto che sorgerà nel parco di via Erri Billò a Casinalbo.

Domenica 3 settembre alle ore 19 si terrà invece l’inaugurazione del nuovo gioco per bambini installato nel parco di via Vedriani a La Bertola grazie al progetto denominato “Shine on Bertola: our re-generation”. Il percorso è stato reso possibile dalla campagna di raccolta fondi “Abbiamo un cuore il Comune” promossa da Emil Banca attraverso la piattaforma Idea Ginger e ha visto coinvolte in prima linea le associazioni che più vivono la zona, Le Palafitte 2.0 e Flik Flak Asd. Obiettivo della campagna di crowdfunding è stato quello di raccogliere 5mila euro per l’acquisto di un nuovo gioco da collocare nel parco, che era spoglio salvo un’altalena e qualche gioco a molla. Al termine del periodo messo a disposizione, la cifra raccolta è stata pari a 5.500 euro grazie alla generosità di 58 donatori che si sono messi al servizio del territorio decidendo di partecipare attivamente al progetto.

“Investire nella riqualificazione dei parchi – dichiara l’Assessore al Verde pubblico Giulia Bosi – è necessario per dotare le aree verdi di giochi sempre più moderni, accessibili, sostenibili, sicuri e attenti ai bisogni di tutti. Di fianco ai tanti cantieri in partenza, che ci aiutano ad avere una città ancor più a misura di bambini e famiglie, ci tengo a esprimere la mia gratitudine ai donatori che hanno reso possibile l’acquisto del nuovo gioco installato nel parco di via Vedriani. Con questo gesto avete fatto un regalo all’intera comunità”.