Il surriscaldamento di una caldaia a legno, provoca un principio d’incendio in azienda ad Imola

Questa mattina alle 6.00, squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute ad Imola presso un’azienda specializzata nella lavorazioni del legno, per un principio di incendio di una vasca seminterrata con scarti di lavorazione utilizzati per alimentare la caldaia, causato dal surriscaldamento di quest’ultima. Le squadre hanno provveduto all’estinzione dell’incendio. In corso le operazioni di bonifica del vascone con relativo svuotamento del materiale stoccato. Nessuna persona coinvolta.