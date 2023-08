Il Salento arriva in Emilia nell’ultima serata del Festival Arcipelaghi Sonori

Continua Arcipelaghi Sonori, il Festival internazionale di musica etnica, con l’ultima serata di venerdì 18 agosto, in Villa Boschetti.

La seconda e ultima serata di venerdì 18 agosto vedrà salire sul palco, alle ore 21, le sonorità pugliesi con i Nati Così, una band con ampia esperienza live che propone un colorato spettacolo di musica folk e rock, reggae e pizzica salentina. I brani suonati attingono dal meglio della tradizione popolare dal nord al sud Italia, reinterpretati con l’unico obiettivo di far divertire e ballare. “Original Rock’n Pizzica from Lecce to Modena”: incontro e mescolanza di generi apparentemente distanti fra loro, ma che sono, insieme, la forza stessa del progetto. Il Sud Italia come terra d’origine, che si ritrova nella passione e nell’energia dei pezzi suonati e nello stile unico del gruppo: per dare nuova vita alle tarantelle e ai canti tradizionali, una svolta in chiave moderna che miscela stili musicalmente diversi, ma con un risultato assolutamente coinvolgente: un percorso musicale attraverso la Pizzica, la Tammurriata, le serenate e i canti di lavoro: i la tradizione italiana, si fonde e rinasce nelle sonorità rock e ragamuffin, creando visioni sonore di volta in volta differenti fra loro, ma legati sempre dalla passione e dal rispetto del repertorio popolare del Sud Italia. Gli arrangiamenti originali, la carica emotiva e tecnica dei musicisti, creano uno spettacolo di forte impatto, che emoziona, diverte e assolutamente scatena il pubblico nella danza! Completa lo spettacolo a presenza dei danzatori, che interpretano la musica, passando dai passi tradizionali a coreografie più moderne, di mescolanza con le maggiori danze etniche. Ad aprire la serata saliranno sul palco i Grooving Birds, un quartetto jazz che suonerà brani originali e cover italiane riadattate.

L’ingresso ai concerti è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

L’iniziativa si svolge in collaborazione con l’associazione Le Contrade di San Cesario. Saranno in funzione stand gastronomici.