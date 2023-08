Castiglione dei Pepoli conferisce la benemerenza civica a Marco Foddi

Rasora è la frazione più piccola del Comune di Castiglione dei Pepoli (insieme a San Giacomo) ma è molto viva e vissuta grazie al Circolo ARCI Casa del Popolo di cui Marco Foddi è presidente da oltre 30 anni. La proposta di conferire la benemerenza è stata richiesta al Comune da tre storici esponenti del CAI di Castiglione e il consiglio comunale ha votato all’unanimità in favore del conferimento.

Una piazza strapiena ieri sera a Rasora, a testimonianza dell’affetto e della riconoscenza che tutti hanno per Foddi e per il suo operato. L’estate rasorese è sorprendente per il numero di eventi e di occasioni di socialità che propone; ma il grande merito del circolo è quello di rimanere un presidio presente nel cuore del paese anche nei mesi invernali, garantendo così un punto di riferimento per una frazione abitata in gran parte da persone anziane.

Le capogruppo in consiglio comunale Giada Mazzoni e Rita Marchioni hanno letto le motivazioni. Sul palco anche Rita Zorzetto del CAI di Castiglione e Mauro Franceschini del Circolo Arci I risorti di Prato, a testimoniare la grande unione di intenti dei due circoli, soprattutto per il progetto Via della Lana e della Seta. Immancabile il sindaco di Vernio Giovanni Morganti perché Rasora è terra che unisce i due comuni e più in generale i due territori sul confine emiliano-toscano.

La presidente dell’Arci Bologna Rossella Vigneri ha inviato un messaggio per congratularsi con Foddi.

Il Sindaco Maurizio Fabbri dichiara: “Abbiamo accolto la richiesta di conferimento della benemerenza civica a Marco Foddi con grande piacere. Stiamo parlando di un cittadino davvero esemplare che, con la sua serietà, disponibilità e capacità, ha saputo per oltre 30 anni dirigere un’associazione che è assolutamente vitale per Rasora. Ma non solo: quella della Casa del Popolo è un’esperienza unica, che negli anni è diventata punto di riferimento per tante persone anche da fuori comune. Lì si respirano ancora antichi valori e tradizioni, ci si sente accolti e valorizzati. Tanti sono i progetti di valorizzazione del territorio – uno su tutti la Via della Lana e della Seta – che non avrebbero successo senza il contributo di Rasora. A Foddi e a tutti i volontari che in questi oltre 30 anni hanno costruito questo luminoso esempio di cittadina attiva, va la nostra più convinta gratitudine”.