Castelfranco Emilia, intensificati i controlli sul territorio da parte della Polizia locale

In queste ultime settimane la Polizia Municipale di Castelfranco Emilia ha intensificato l’attività di controllo del territorio di Castelfranco Emilia e frazioni. Dagli ultimi accertamenti, mirati in particolare a una prevenzione diretta, al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e al monitoraggio delle aree di aggregazione giovanile, sono state controllate 15 persone ed è stata contestata una sanzione (ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90) nei confronti di un soggetto residente in città.

“Il tema della Sicurezza, sempre al centro delle attenzioni della nostra Amministrazione, merita un occhio di particolare riguardo nel periodo estivo, quando una parte consistente dei nostri cittadini e cittadine si allontana dalla Città per un periodo di ferie. Per questo motivo abbiamo deciso di intensificare in queste ultime settimane i controlli sul territorio da parte del nostro corpo di Polizia Locale, che voglio ringraziare per tutto il lavoro svolto e che continuerà a svolgere. Ringrazio allo stesso modo anche tutti i cittadini e le cittadine che prendono parte sempre in maniera attiva al progetto del Controllo di Vicinato, attivo ormai da otto anni, fornendo segnalazioni puntuali ai nostri agenti” commenta il Sindaco Giovanni Gargano.

L’attività straordinaria di controllo del territorio proseguirà a tutto tondo nelle prossime giornate.

“Un altro fenomeno che stiamo cercando di contrastare e limitare al massimo – continua il Sindaco Gargano – è quello dell’utilizzo improprio di diverse aree di parcheggio del nostro territorio, che troppo spesso vengono usate in modo inopportuno da gruppi nomadi come veri e propri campeggi. Un malcostume che la nostra Polizia locale sta cercando di arginare il più possibile nonostante le norme in materia siano spesso limitanti”.

Con l’ormai consolidato progetto del Controllo di Vicinato di Castelfranco Emilia, i cittadini coinvolti, circa il 10 per cento del totale, possono collaborare attivamente nel tenere d’occhio gli spazi in cui vivono, per aumentarne la sicurezza. I gruppi di vicinato collaborano con la Polizia Locale già dal 2015, segnalando, attraverso il loro coordinatore, tutte le anomalie presenti sul territorio.