Bologna: due aperture straordinarie dell’Ufficio Passaporti per il rilascio e il ritiro, di cui una in orario serale

Il 19 agosto 2023, la Questura di Bologna implementerà il quotidiano impegno nella trattazione e rilascio dei documenti di viaggio con due aperture straordinarie degli sportelli dell’Ufficio Passaporti.

La prima apertura straordinaria avrà orario 8.30-13.30 per la ricezione delle istanze di rilascio passaporti esclusivamente per i cittadini che effettueranno prenotazione online tramite Agenda elettronica per il suddetto giorno e fascia oraria.

La seconda apertura straordinaria, invece, avrà luogo nella medesima giornata ma in orario serale. Il servizio è stato ideato per far fronte alle esigenze di quella parte della cittadinanza che deve intraprendere un viaggio a breve.

Nello specifico, potranno recarsi presso gli sportelli, nella fascia oraria 18.30-24, per un massimo di 200 posti disponibili, quei cittadini che hanno già ottenuto un appuntamento mediante prenotazione presso il portale dedicato e che possano dimostrare di dover intraprendere un viaggio all’estero entro il 31 ottobre 2023.

Sarà inoltre possibile ritirare il titolo di viaggio mediante presentazione di documento d’identità e, se delegato da terzi, presentando l’atto di delega e la copia del documento d’identità del delegante.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio competente, contattando il seguente recapito: 051/6401663 (dalle ore 9.00 alle ore 13.00).