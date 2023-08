Si è conclusa ieri sera la 22esima edizione della Festa di Villalunga

Migliaia di persone -più di 13mila- hanno affollato il Parco Secchia per ammirare lo spettacolo pirotecnico a tempo di musica, aperti dalla canzone Bella Ciao.

Un grande successo di pubblico che ha affollato per 17 sere i tre punti spettacolo gratuiti, registrando il tutto esaurito nelle serate del Picchio Rosso, Marco J Mammi, I love Formentera in Arena Riserva Rossa, Pietro Galassi, Moreno il Biondo e il Grande Evento e Federica Cocco in Arena del Liscio e con i balli latino americani nella Piazza della Festa.

Per la prima volta a Villalunga una formula innovativa nello spazio dibattiti che ha suscitato molta curiosità per i talk a due tra esponenti del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e Azione-Italia Viva Renew Europe, iniziative con lo scopo di costruire un dialogo tra le forze all’opposizione del governo attuale. Tutto esaurito durante le serate dedicate al PD con Elly Schlein e Stefano Bonaccini.

41.000 pasti e 4.500 pizze serviti presso nostri stands, oltre 120.000 visitatori, per un incasso finale che ha raggiunto il milione di euro (al quale andranno poi tolte le spese). Un risultato economico non scontato e molto positivo.

“A conclusione dell’edizione 2023 non possiamo che essere più che soddisfatti del risultato. 17 giorni di Festa che hanno animato l’estate casalgrandese, con le centinaia di volontarie e volontari di tutte le età che hanno prestato servizio nei diversi stand, provenienti da Casalgrande come dai vicini circoli del distretto ceramico: Scandiano, Sassuolo, Rubiera, Castellarano e alcuni anche da Reggio Emilia. – Così Paolo Debbi, segretario del Circolo PD di Casalgrande – A tutti loro va il mio personale ringraziamento: senza i nostri volontari, partendo da coloro che per tutto l’anno si impegnano per la realizzazione dell’evento. Un tesoro di cui il PD dovrà partire in vista delle prossime elezioni europee e amministrative nel 2024.”