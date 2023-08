Il cordoglio di Finale Emilia e Nonantola per il lutto che ha colpito Roberta Vincini

“È impossibile – dicono Claudio Poletti e Federica Nannetti – trovare parole appropriate che, in un momento doloroso come questo, possano portare un qualche conforto”. I sindaci dei comuni di Finale Emilia e Nonantola esprimono a nome delle comunità che rappresentano, il proprio profondo cordoglio a Roberta Vincini e alla sua famiglia per la tragica scomparsa di Samuele, l’alpinista 26enne modenese morto travolto da un masso, ieri sul monte Legnone.

“Vogliamo comunque in qualche modo esprimere la nostra vicinanza e quella delle comunità dove Roberta risiede e dove svolge con grande professionalità e passione il proprio lavoro di dirigente scolastica, presso il Liceo Scientifico Morando Morandi. Comunità che nutrono nei suoi confronti grande stima e apprezzamento per le qualità umane, per la grande preparazione e per lo spirito collaborativo. Ci uniamo alle condoglianze espresse dei suoi colleghi insegnanti, dal corpo non docente e dagli studenti dell’istituto finalese e dall’Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani, della quale Roberta Vincini è presidente del Consiglio Nazionale”.