“Accendiamo i vostri cuori”, i 50 anni di attività della Croce Rossa di Guastalla

Quest’anno saranno 50 le candeline da spegnere sulla torta che concluderà la Grande Festa a cui sta lavorando il Comitato locale di Croce Rossa a Guastalla. Sarà una lunga e intensa giornata quella del prossimo 10 settembre in cui chiunque voglia, spinto da curiosità o interesse personale, potrà conoscere volontari e attività. Una grande bolla rossa che colorerà il centro storico. Presenti autorità e istituzioni, che da sempre hanno accompagnato e sostenuto il Comitato, anche nelle fasi più difficili, come quella attuale.

Vivere l’emergenza della pandemia ha segnato profondamente l’animo dei volontari. La pandemia ha anche segnato una linea di demarcazione tra chi con determinazione ha scelto di continuare ad esserci e chi, purtroppo, ha preferito lasciare l’attività.

Una situazione che ha coinvolto un po’ tutte le associazioni di volontariato e proprio in occasione della Festa d’Anniversario, il Comitato di Guastalla promuoverà una nuova campagna di adesione “Fai la differenza, cancella l’indifferenza. Diventa anche tu volontario e unisciti alla Croce Rossa italiana. La tua decisione oggi, potrebbe fare un domani la differenza nella vita di qualcuno”

Tante le attività in cui si può essere operativi, tra queste quella delle grandi emergenze/Protezione Civile. Responsabile l’Area 3, Delegato per il Comitato di Guastalla, Riccardo Papotti

“Il Comitato di Croce Rossa di Guastalla è sempre stato presente nel settore della Protezione Civile con una grande sensibilità derivante dalla vicinanza al grande fiume Po, il quale costringe il nostro comitato ad una particolare attenzione nel settore idrogeologico. Ma non solo perché al suo interno la Croce Rossa ha sviluppato anche altre aree specialistiche formando ad hoc i volontari.

Oltre ai soccorritori di ambulanza, infatti, troviamo figure quali: coordinatori, operatori di sala operative, addetti alla radiocomunicazione, cinofili, operatori polivalenti salvataggio in acqua, operatori psico-sociali, cuochi e personale di cucina, addetti agli antincendi boschivi, autisti di camion, logisti vari e addetti a veicoli speciali.

Tutte queste specialità hanno consentito al nostro comitato di diversificare gli ambiti d’azione permettendoci di essere presenti in buona parte delle emergenze locali, regionali e nazionali che si sono succedute negli anni.

Oltre al personale, il comitato guastallese ha anche attrezzature e mezzi speciali da utilizzare in occasioni specifiche, come ad esempio recentemente in attività di ricerca persone ed emergenze idrogeologiche, come nel post alluvione in Romagna.

Tutto ciò grazie ad una costante formazione dei volontari. Perciò sono davvero tanti i motivi per scegliere di unire la propria strada con quella della Croce Rossa Italiana. Il Comitato locale di Guastalla attende tanti nuovi aspiranti volontari e per questo ha già programmato il prossimo corso che sarà presentato la sera del 18 settembre presso la propria sede in via Salvador Allende,4. Di fronte all’ospedale cittadino. Per informazioni:

tel: 0522 838696 e-mail: guastalla@cri.it