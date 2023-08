Spettacolare incidente stradale a Vetto: compie un volo di 15 metri con l’auto e ne esce illeso

La Polizia locale dell’Unione Appennino è stata impegnata oggi nei rilievi per un incidente verificatosi nel primo pomeriggio in territorio vettese. Incidente spettacolare, ma che fortunatamente non ha avuto conseguenze gravi per il conducente coinvolto.

Lungo la Sp513 della Val d’Enza, in un tratto affiancato da zone boscose in territorio vettese, un 57enne al volante di una Mazda ha perso il controllo dell’auto, uscendo dalla carreggiata e compiendo un volo di circa 15 metri tra gli alberi dopo aver divelto il guard-rail. Miracolosamente ne è uscito completamente illeso. La Polizia locale è al lavoro per capire le esatte dinamiche dell’incidente.