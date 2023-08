Neurochirurgia Pediatrica: in 8 giorni 50 ore di sale operatoria per 7 interventi urgenti di neurochirurgia maggiore

50 ore di sala operatoria, una maratona che ha messo in moto l’equipe multidisciplinare del Centro di Riferimento di Neurochirurgia Pediatrica dell’IRCCS Istituto Scienze Neurologiche di Bologna, composta da Neurochirurghi Pediatrici, Pediatri, Anestesisti, Rianimatori, Chirurghi plastici, Neuropsichiatri infantili, Neonatologi, Neuroradiologi, Oncologi, Radioterapisti, Tecnici e riabilitatori senza contare l’apporto fondamentale di tutta la componente infermieristica che ha sempre garantito la piena funzionalità delle numerose unità operative coinvolte, partecipando ben oltre quello che era il loro dovere.

Dei 7 interventi eseguiti un solo caso è proveniente dalla provincia di Bologna, a conferma della valenza regionale ed extraregionale del Centro di riferimento regionale di Neurochirurgia Pediatrica dell’IRCCS Istituto Scienze Neurologiche dell’Ausl di Bologna che ha sede al Sant’Orsola.

“Gli ottimi risultati ottenuti sono l’esito dello sforzo organizzativo di un’equipe multidisciplinare composta da almeno 20 professionisti per ciascun caso pediatrico trattato, supportata da sofisticate tecnologie a misura di bambino” precisa Mino Zucchelli, responsabile della Neurochirurgia Pediatrica di Bologna. Tali condizioni possono verificarsi solo in ospedali dedicati al bambino in cui è possibile garantire elevati standard di cura ed assistenza 24 ore su 24, 365 giorni l’anno: dal pre operatorio, all’intervento chirurgico, alla riabilitazione post operatoria, alle terapie adiuvanti oncologiche e radioterapiche.

Un grande lavoro di squadra che non si arresta nemmeno ad agosto.

Il centro di Riferimento di Neurochirurgia Pediatrica della Regione Emilia Romagna, parte integrante dell’IRCCS dell’Azienda USL di Bologna, da tre anni ha sede al Gozzadini, rientrando nella ristrettissima cerchia di centri italiani ed europei che in virtù dell’esperienza maturata, dei mezzi tecnologici e delle competenze specialistiche di cui dispone, è in grado di gestire in completa autonomia casi neurochirurgici di elevatissima complessità.