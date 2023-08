La Polizia di Stato di Reggio Emilia trae in arresto i presunti autori di una tentata rapina

L’11 agosto all’ora di pranzo, è giunta alla linea del 113 la segnalazione di una tentata rapina presso il negozio “MediaWorld” del centro commerciale “I Petali”. Giunti celermente sul posto, poco dopo le barriere antitaccheggio gli operatori della Volante notavano alcuni dipendenti del MediaWorld impegnati a parlare con tre uomini, un 43enne, un 40enne e un 44enne, quest’ultimo in sedia a rotelle, altamente agitati e smaniosi.

Gli operatori delle Volanti identificati i presenti, acquisivano le informazioni necessarie a ricostruire la vicenda, apprendendo che il direttore dell’esercizio commerciale, osservando le telecamere di videosorveglianza, aveva notato i tre uomini, entrare da soli all’interno del negozio e poi aggirarsi con fare sospetto lungo la corsia dove sono in esposizione i telefoni cellulari. Li vedeva poi asportare alcune scatole contenenti telefoni cellulari del valore complessivo di circa 1700 euro e un videogioco del valore di circa 70 euro, che veniva occultato nella sedia a rotelle in uso al 44enne. Il direttore, quindi, allertava i responsabili del settore, gli addetti alla sicurezza, nonché il 113.

I tre uomini, avendo capito di essere stati scoperti, abbandonavano tra gli scaffali del negozio le due scatole contenenti i telefoni cellulare – di cui erano stati danneggiati i dispositivi anti-taccheggio – e si dirigevano verso l’uscita, ma venivano fermati dal direttore del negozio che cercava di trattenerli. Tuttavia, uno dei tre, il 43enne, cercava di darsi alla fuga e strattonava il direttore del negozio che cadeva a terra riportando una ferita al ginocchio destro.

Al termine dei necessari accertamenti, i tre uomini presunti rei, tutti di origini georgiane e residenti a Reggio Emilia, con precedenti per reati contro il patrimonio, venivano tratti in arresto per l’ipotesi di reato di tentata rapina aggravata in concorso e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa di giudizio.