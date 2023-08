La Polizia di Stato di Reggio Emilia impegnata nei controlli di Ferragosto

European Roads Policing Network – ha programmato nel periodo dal 7 al 13 agosto 2023 l’effettuazione dell’Operazione Congiunta Europea denominata “SPEED” (Velocità). ROADPOL è una rete di cooperazione tra le Polizie Stradali, nata sotto l’egida dell’Unione Europea, alla quale aderiscono tutti i Paesi Membri, tranne la Grecia e la Slovacchia, oltre alla Svizzera, la Serbia, la Turchia ed in qualità di osservatore la Polizia dell’Emirato di Dubai (Emirati Arabi Uniti).

L’Italia è rappresentata dal Servizio Polizia Stradale del Ministero dell’Interno. L’Organizzazione sviluppa una cooperazione operativa tra le Polizie Stradali europee, con l’obiettivo di ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali, in adesione al Piano d’Azione Europeo 2021 – 2030. Tale attività si sviluppa attraverso operazioni internazionali congiunte di contrasto delle violazioni e campagne “tematiche” in tutto il Continente, all’interno di specifiche aree strategiche.

L’obiettivo ultimo è quello di elevare gli standard di sicurezza stradale, armonizzando l’attività di prevenzione, informazione e controllo, anche attraverso campagne di comunicazione e operazioni congiunte i cui risultati vengono poi monitorati dal Gruppo Operativo ROADPOL. Lo scopo della campagna denominata “SPEED” (Velocità), programmata nel periodo dal 7 al 13 agosto 2023 è di contrastare efficacemente, su tutte le arterie europee di grande viabilità, il superamento dei limiti di velocità da parte dei conducenti dei veicoli a motore, affinché si sviluppi la coscienza e la consapevolezza che nello stesso momento tutte le Forze di Polizia Stradale dell’Unione Europea e non solo stanno operando con le medesime modalità, strumenti omogenei ed un obiettivo comune.

La Polizia Stradale di Reggio Emilia ha comunicato i risultati positivi ottenuti nell’ambito dell’attività di controllo e prevenzione svolte nella settimana, al fine di promuovere una guida sicura e responsabile e di ridurre gli incidenti stradali, gli agenti della Polizia Stradale hanno intensificato i controlli di velocità su strade e autostrade, con l’obiettivo di monitorare e contrastare comportamenti sbagliati che spesso rappresentano la causa degli incidenti stradali. I risultati ottenuti sono stati estremamente incoraggianti: Oltre 200 veicoli sono stati sottoposti a controllo di velocità, sono stati rilevati 65 casi di eccesso di velocità, oltre a 90 contestazioni per illeciti contravvenzionali, oltre 300 conducenti sono stati controllati e sensibilizzati sull’importanza di rispettare i limiti di velocità e le regole stradali al fine di garantire la sicurezza propria e degli altri utenti della strada. Nel periodo di riferimento non vi sono stati incidenti stradali di particolare rilievo, ma sono state ritirate 4 patenti per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Si sottolinea l’importanza di una guida responsabile e attenta, specialmente durante i periodi di maggior afflusso di traffico. Gli incidenti stradali spesso sono il risultato di comportamenti imprudenti, come l’eccesso di velocità e la distrazione, che possono metter a rischio la vita degli automobilisti, dei passeggeri e degli altri utenti della strada.

Si esortano tutti i conducenti ad utilizzare le cinture di sicurezza, a non guidare sotto l’influenza di alcol e stupefacenti, non utilizzare il cellulare durante la guida e a rispettare sempre le norme codice della strada.

La Stradale di Reggio Emilia continuerà a svolgere attività di controllo e prevenzione al fine di promuovere una guida consapevole e ridurre ulteriormente il numero di incidenti stradali.