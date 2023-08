Il 20 agosto la tradizionale fiera di San Benedetto Val di Sambro

Domenica 20 agosto si terrà a San Benedetto Val di Sambro la tradizionale fiera annuale, un appuntamento per gli appassionati di mercati. Una ampia offerta che varia dai prodotti agricoli a quelli gastronomici, dall’abbigliamento agli strumenti agricoli fino agli oggetti di piccolo artigianato, con una particolare predilezione per i prodotti locali, che in questa occasione trovano una vetrina rilevante.

Già da diversi anni, inoltre, è prevista una sezione esclusivamente dedicata all’esposizione degli animali della aziende agricole locali. La presenza degli animali della fattoria, infatti, oltre ad essere un’occasione per i più piccoli per conoscere da vicino animali che ormai molti di loro vedono solo sui libri, vuole essere occasione di rilancio per un settore che rappresenta un fondamentale dell’economia dell’Appennino bolognese.

“La presenza degli animali è un’occasione per dare spazio alle aziende del territorio e quindi all’economia locale.” spiega il sindaco Alessandro Santoni “Chi visiterà la fiera potrà rendersi conto della cura e delle attenzioni con cui questi animali sono allevati nelle nostre aziende, con una passione che va ben al di là del mero ritorno economico. Si tratta di un mondo fatto di duro lavoro ma anche di idee ed emozioni, cultura e tradizioni, che vogliamo promuovere attraverso il mercato. Un modo per mettere a contatto produttori e consumatori, per far scoprire che il famoso consumo a chilometro zero è anche soprattutto fatto di relazioni e interazioni umane“

La fiera avrà inizio dalla mattinata e proseguirà fino a tardo pomeriggio presso la piazza del Mercato e lungo Via Roma, con la possibilità per i visitatori anche di ristorarsi a sera grazie alla presenza di stand gastronomici.