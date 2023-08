Emilia Centrale, attivato numero unico d’emergenza per garantire l’operatività del Consorzio

L’Emilia Centrale comunica di aver attivato un numero telefonico d’emergenza, lo 0522443258, per consentire a cittadini e consorziati di contattare la Bonifica nelle giornate dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 9 e le ore 17: un’azione resasi necessaria a seguito di un guasto al sistema informatico dell’ente che ha paralizzato le funzioni del centralino del Consorzio rendendolo, di fatto, non operativo.

Il settore Informatico del Consorzio, coadiuvato dal personale di Lepida e di altre società specializzate, è già al lavoro da alcuni giorni per risolvere le criticità nel più breve tempo possibile; nel frattempo, fino al ripristino del sistema telefonico, sarà dunque possibile contattare il Consorzio solo al numero d’emergenza 0522443258 per i servizi dell’ente quali: emergenze idrauliche e ambientali, prenotazioni irrigue, informazioni sulle elezioni 2023, contributi consorziali ed eventuali altre comunicazioni.

L’Emilia Centrale comunica inoltre che il numero del Centralino (0522/443211), il numero verde per informazioni contributi consorziali (800235320) e il numero verde per richieste irrigue e segnalazione disservizi (800501999) non sono al momento funzionanti e ricorda ai propri utenti che, comunque, sul ripristino di tali contatti telefonici, i tecnici operanti sul guasto contano di riuscire celermente ad effettuarne la definitiva riparazione.