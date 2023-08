Controlli dei carabinieri sull’Appennino reggiano: irregolarità trovate in un circolo

In un comune dell’Appennino reggiano, a seguito di un controllo congiuntamente condotto dai carabinieri del NAS di Parma unitamente ai militari della stazione carabinieri di Collagna e ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Reggio Emilia, è stato individuato un circolo risultato avere carenze igienico sanitare. Sono state contestate violazioni amministrative al legale rappresentante del circolo, una cinquantenne.

I Carabinieri, all’esito dei controlli hanno rilevato le seguenti criticità: carenze igienico sanitarie all’interno dei locali dell’attività dovute alla presenza di confezioni di alimenti e bevande riposte a diretto contatto con il pavimento, che impedivano così il regolare svolgimento delle operazioni di pulizia e sanificazione degli ambienti; il rinvenimento, in sacchetti di plastica anonimi di 5 kg di prodotti da forno (pane) in stato congelato, privi di sistemi o elementi di rintracciabilità, smaltiti in autocontrollo. Omessa predisposizione del libro allergeni o dispositivo consultabile recante evidenza delle sostanze in grado di provocare allergie/intolleranze negli alimenti proposti alla clientela allo stato sfuso, per quest’ultima criticità è stato applicato l’istituto della diffida al citato legale rappresentante oltre alla contestazione delle violazioni amministrative.

Complessivamente, per le violazioni rilevate sono state elevate sanzioni per un importo pari ad euro 3.000,00. La nota positiva all’esito dei controlli riguarda l’assenza di violazioni in materia di lavoro e sfruttamento di manodopera clandestina non essendo state rilevate irregolarità.