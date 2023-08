A Toronto Sinner conquista il primo “1000” della carriera

ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner ha vinto il torneo di Toronto, conquistando il primo titolo 1000 della carriera. Il tennista altoatesino, 21enne, numero 8 del mondo e settima forza del tabellone, nella finale del “National Bank Open”, sesto torneo Atp Masters 1000 della stagione, dotato di un montepremi pari a 6.660.975 dollari, disputato sul cemento canadese (dove si gioca ad anni alterni con Montreal), si è imposto sull’australiano Alex De Minaur, numero 18 del ranking internazionale, col punteggio di 6-4 6-1. Nel primo set grande equilibrio con due break per parte, fino al 4 pari; poi quello decisivo nel decimo gioco. Nella seconda partita, invece, Sinner ha dominato l’avversario, prima di alzare con merito le braccia al cielo.

L’azzurro da domani salirà numero sei del mondo (best ranking per lui).

